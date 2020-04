सिंगर ए आर रहमान तब्लीगी जमात पर बोले- ये वक्त मतभेदों को भूलने और एकजुट होने का है

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) से इस वक्त पूरी दुनिया लड़ रही है। भारत में इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सब एकजुट होकर कोरोना को हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से लड़ने की बजाए इसके संक्रमण को फैलाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तब्लीग जमात के मरकज में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें करीब 1800 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की खबर है। इसमें 281 विदेशी थे जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में वापस चले गए हैं। इस घटना के बाद इस जमात में शामिल हुए कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

