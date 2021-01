Covid-19 Vaccination: देश में शुरू हुआ कोरोना का टीकाकरण, इन बॉलीवुड सेलेब्स ने खुशी जताते हुए कही ये बात

नई दिल्ली | भारत में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शनिवार को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले चरण के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। अब अमेरिका, ब्रिटेन के साथ भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। देशभर में इसे लेकर लोगों में खुशी की लहर है। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी कोरोना वैक्सिनेशन पर खुशी जताई है और वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का शुक्रिया अदा किया है।

Bravo India! Congratulations to

Indian authorities, medical & health teams for starting off the massive Covid vaccination drive. Forever grateful to our frontline heroes who have been risking their lives this past year to save others 🙏🏻 🇮🇳 https://t.co/VA56OzVLUy — PRIYANKA (@priyankachopra) January 16, 2021

बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कोरोना वैक्सीन की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यूनिसेफ के ट्वीट पर लिखा- वाह भारत! भारतीय अधिकारियों, चिकित्सा और स्वास्थ्य टीमों को बड़े कोविड टीकाकरण अभियान को शुरू करने के लिए शुभकामनाएं। हम हमेशा उन सभी हीरो के आभारी रहेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा की और कई जिंदगियां बचाईं।

इसके अलावा कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा- बहुत बढ़िया। अब और इंतजार नहीं होता।

#LargestVaccineDrive Thanks to all the scientists and Doctors and Health care workers .🙏🙏🙏 — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) January 16, 2021

अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा- भारत के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।भारत का धन्यवाद।भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। कुछ भी हो सकता है।जय हो।जय हिंद। फिल्मी सितारे कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार खुशी जता रहे हैं।