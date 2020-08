देश की नंबर वन एक्ट्रेस के ताज पर लिखा Deepika Padukone का नाम ,प्रियंका चोपड़ा को भी दी मात

नई दिल्ली। बॉलीवुड में हर स्टार्स अपने अभिनय से खास पहचान बनाता है। और इसी खास अभिनय के दम पर उनके पास सफल फिल्मों की भरमार होती है जिससे वो सफलता के साथ साथ शोहरत की सीढ़ी भी पार करते जाते है। सफलता की सीढ़ी को पार करने वाले एक्टर में अक्षय कुमार(Akshay Kuma) का नाम इस समय टॉप लिस्ट में शुमार है। वो बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर छाए रहने वालों में से एक है इसी तरह से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण (deepika padukone number one actress)का नाम सबसे टॉप लिस्ट में चुका है। इसके पहले प्रियका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा (anushka sharma)जैसी स्टार्स का नाम सबसे आगे था।

अनुष्का शर्मा (anushka sharma)भले ही काफी लंबे समय से किसी फिल्म में काम ना कर रही हो लेकिन बतौर प्रड्यूसर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काफी अच्छी छाप छोड़ी है। उनकी वेब सीरीज 'पाताल लोक' और 'बुलबुल', ने धमाल मचाकर दर्शकों का दिल जीत लिया है।

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone was ranked the number one actress) ने हमेशा ही अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जाती है जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोविंग अन्य के मुकाबले काफी ज्यादा है। उनकी ' पद्मावती ' और 'चेन्नई एक्सप्रेस' छपाक जैसी फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है, जिस वजह से उन्हें देशभर में खूब पसंद किया जाता है। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में, दीपिका 2020 में अन्य अभिनेत्रियों के बीच नंबर एक पर है।

यह पहली बार नहीं है जब अभिनेत्री ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, दीपिका पादुकोण (33%) पहले स्थान पर बनी हुई है, जहां वह सभी वर्गों में पहले स्थान पर है।