धनुष के असली माता-पिता आए सामने? कहा- फिल्मों में जाने के लिए घर से भाग गए थे एक्टर

धनुष एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आए हैं। हाल ही में वो अपनी पत्नी से अलग होने को लेकर चर्चा में आए थे और अब वो मदुरै के एक कपल द्वारा उन्हें बेटा बताने को लेकर सुर्खियों में हैं।

Published: May 21, 2022 01:09:34 pm

दरअसल, मदुरै का एक कपल धनुष को उनका बेटा होने का दावा कर रहा है। अब एक्टर और उनके पिता कस्तूरी राजा ने कपल को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा है कि कपल को ये कहना बंद करना होगा कि धनुष उनके बेटे हैं। साथ ही नोटिस में कपल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान भी जारी करने को कहा गया है।

couple claiming that superstar dhanush is their biological son