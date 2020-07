कोरोना पॉजिटिव Aishwarya Rai Bachchan और बेटी Aaradhya को नानावती अस्पताल में किया गया एडमिट, तेज बुखार की हुई शिकायत

नई दिल्ली | बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव (Amitabh Bachchan Coronavirus positive) पाए जाने के बाद अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन का टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया (Aishwarya Aaradhya corona positive) था। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को अस्पताल में एडमिट किया गया था लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन को घर में ही क्वारेन्टीन (Aishwarya Aaradhya home quarantine) किया गया था। अब खबर सामने आई है कि अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन को भी नानावटी अस्पताल में एडमिट किया (Aishwarya Aaradhya admitted in Nanavati Hospital) गया है।

पहले दोनों में कोरोना के बहुत ही मामूली लक्षण दिखाई दिए थे जिसके चलते दोनों को घर में ही होम क्वारेन्टीन कर दिया गया था लेकिन अब अस्पताल में भर्ती किया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो ऐश्वर्या और आराध्या का बुखार बढ़ने के चलते दोनों को भर्ती किया गया है। बुखार के अलावा ऐश्वर्या को गले में दर्द की शिकायत भी थी। पहले डॉक्टर्स उनके घर पहुंचे थे उसके बाद कोरोना के बढ़े हुए लक्षण दिखने के बाद उन्हें नानावटी में भर्ती किया गया। वहीं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तबीयत ठीक चल रही है।

बिग बी के लिए फैंस लगातार दुआएं कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। अपने फैंस को ट्वीट के जरिए अमिताभ ने अस्पताल से कई बार धन्यवाद कहा है। उनके हेल्थ का हर एक अपडेट रखा जा रहा है। बच्चन परिवार में जया बच्चन को छोड़कर (Jaya Aishwarya test negative for coronavirus) अमिताभ समेत चार लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद ट्वीट कर ये जानकारी (Amitabh Bachchan tweet on coronavirus) दी थी। उसके कुछ देर बाद अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर इस पर मुहर लगाई (Abhishek Bachchan tweet on coronavirus) थी। दूसरे दिन ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या के कोरोना होने की जानकारी भी अभिषेक बच्चन ने ही ट्वीट करके बताई थी। साथ ही उन्होंने सभी फैंस के प्यार और दुआओं का धन्यवाद भी किया (Fans prayers and love to bachchan family) था।