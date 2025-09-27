Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

शोएब अख्तर अभिषेक के नाम में हुए कंफ्यूज, ऐश्वर्या के पति ने दिया मजेदार जवाब, लाइव शो का वीडियो वायरल

Shoaib Akhtar Video: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग हंस भी रहे हैं और कई उनको कंफ्यूज कह रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 27, 2025

Cricketer shoaib akhtar
शोएब अख्तर और अभिषेक बच्चन

Shoaib Akhtar Video: रविवार को भारत-पाकिस्तान का फाइनल मैच खेला जाएगा। इसी बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और तेज गेंदबाज शोएब अख्तर चर्चा में आ गए हैं। वैसे तो वह अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी है, जिसके लिए उन्हें बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन से मजेदार जवाब मिला है।

शोएब अख्तर ने अभिषेक बच्चन का लिया नाम (Shoaib Akhtar Abhishek Bachchan)

दरअसल, शोएब अख्तर एक क्रिकेट टॉक शो 'गेम ऑन' पर पाकिस्तान के एशिया कप फाइनल में पहुंचने पर बात कर रहे थे। इस दौरान गलती से उन्होंने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की जगह अभिषेक बच्चन का नाम ले लिया, इसके बाद अभिषेक बच्चन ने शोएब को जवाब दिया और एक पोस्ट किया। जो अब वायरल हो रहा है। आइये जानते हैं पहले कि शोएब अख्तर ने क्या कहा था।

शोएब ने क्या कहा? (Shoaib Akhtar Video)

शोएब अख्तर ने कहा था, "अगर पाकिस्तान किसी काल्पनिक स्थिति में अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर देता है, तो गेम का क्या होगा?" पैनल ने तुरंत उन्हें सही किया और समझाया कि उनका मतलब युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से था, जिन्होंने लगातार अर्धशतक लगाए हैं। लेकिन यह मजेदार गलती तुरंत ऑनलाइन वायरल हो गई।

अभिषेक बच्चन का मजेदार जवाब (Abhishek Bachchan Post)

अभिषेक बच्चन को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपनी हाजिरजवाबी का सबूत देते हुए सोशल मीडिया पर तुरंत जवाब दिया। उन्होंने शोएब अख्तर को टैग करते हुए लिखा, "सर, पूरे सम्मान के साथ… मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे! और मैं तो क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं।" अभिषेक के इस जवाब ने फैंस का दिल जीत लिया और यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने किया कमेंट

एक्स पर अभिषेक बच्चन ने क्लिप का लिंक शेयर किया और अपने खास मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "सर, पूरे सम्मान के साथ… मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे! और मैं तो क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं।" अभिषेक के ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए, "एक नेटिजन ने मजाक में कहा, "उन्हें घूमराइज कर दिया गया है।" एक और फैन ने कहा, "जब आपकी बुद्धि पहले से ही छक्के लगा रही है तो क्रिकेट की कोई जरूरत नहीं है।"

