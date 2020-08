Sushant Singh Rajput को याद कर भावुक हुए सुरेश रैना, कहा- अभी भी दुख होता है भाई लेकिन सच सामने आएगा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) 14 जून को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत को दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है लेकिन अभी भी लोग उन्हें याद करते हैं। सोशल मीडिया (Social Media) पर सुशांत के फैंस उन्हें रोजाना याद करते हैं। उनके फैंस लगातार सुशांत को याद करते हुए उनके लिए भावुक पोस्ट लिखते हैं। वहीं, उनके करीबी भी सुशांत को याद कर भावुक हो जाते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina Remember Sushant) ने याद किया है।

सुरेश रैना ने सुशांत के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए भावुक पोस्ट किया है। सुरेश रैना ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें सुशांत लंबे बालों में नजर आ रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि यह तस्वीर एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी (MS Dhoni: The Untold Story) के समय की है। सुरेश रैना इस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, 'अभी भी दुख होता है भाई लेकिन सच सामने आएगा।' सुरेश रैना का यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

It still hurts my brother but I know truth will prevail #JusticeforSushantSingRajput pic.twitter.com/x7DsUiPT5P