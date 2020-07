क्राइम ड्रामा फिल्म 'यारा' का ट्रेलर रिलीज, फ्रेंडशिप डे पर होगी स्ट्रीम, दिखेगा दोस्ती का जुनून

मुंबई। श्रुति हसन, विद्युत जामवाल, अमित साध, विजय वर्मा, केन बसुमतारी और संजय मिश्रा के अभिनय से सजी फिल्म 'यारा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन और सुनीर खेतरपाल निर्मित यह फिल्म जी 5 पर फ्रेंडशिप डे यानी की 30 जुलाई को रिलीज होगी।

