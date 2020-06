Sushant Singh की मौत पर प्रोड्यूसर Nikhil Dwivedi ने किया ट्वीट, कहा 'इंडस्ट्री का पाखंड सामने आ गया'

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death) के देहांत को लेकर बॉलीवुड से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इंडस्ट्री के कई जाने-माने चेहरे सामने से आकर सुशांत के सुसाइड ( Sushant Singh Murder ) को मर्डर बता रहे हैं। एक के बाद एक सुशांत के डिप्रेशन ( Sushant Depression ) की असली वजह सामने आ रही है। इस बीच 'दंबग 3' ( Dabangg 3 ) की प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ( Nikhil Dwivedi ) ना ट्वीट भी तेजी से वायरल होने लगा है। निखिल के इस ट्वीट पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं।

At times our movie industry's hypocrisy gets to me. High &mighty announcing they shud ve kept in touch wth Sushant..

Cmon u didn't! &thts coz his career dipped. So STFU! R u in touch with Imran Khan, Abhay Deol &others? No!

But u were, whn they were doing well#SushantSinghRajput