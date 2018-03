इस फोटोग्राफर के दीवाने हैं बॉलीवुड सेलेब्स, इसके यहां हर साल लगता है सेलेब्स का मेला

मुंबई। सिने जगत में फोटोग्राफर्स का बहुत अहम स्थान है। फोटोग्राफर्स के द्वारा क्लिक किए गए फोटोज पर भी डिपेंड करता है कि किसी मॉडल या न्यू फेस को काम मिलेगा या नहीं। यही वजह है कि बॉलीवुड और मॉडलिंग जगत में इनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। फोटोग्राफर्स की भीड़ में एक नाम ऐसा है जो पूरी इंडस्ट्री पर छाया हुआ है। ये नाम है फेमस फोटोग्राफर डब्बू रतनानी का।

डब्बू रतनानी से फोटो क्लिक करवाकर अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए मॉडल्स, एक्टर, एक्ट्रसेसेज लालायित रहते हैं। इंडस्ट्री में माना जाता है कि जो फोटोज डब्बू क्लिक करते हैं उनकी चर्चा हर जुबां पर होती है। डब्बू रतनानी की फेम इतनी हो चुकी है कि अब वे हर साल अपने नाम से एक कैलेंडर लांच करते हैं। इस कैलेंडर लांच में बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां शिरकत करती हैं। सितारों का ऐसा जमावड़ा शायद ही किसी फोटोग्राफर के इवेंट में होता होगा।

डब्बू रतनानी ने अपने इस वार्षिक कैलेंडर की शुरूआत साल 1999 में की थी। कैलेंडर के अलावा देश की नामी मैगजींस में डब्बू कवर फोटोज शूट करते हैं। इनमें फिल्मफेयर, ओके इंडिया, फेमिना, एले, कॉस्मोपॉलिटन, बैटर होम्स एंड गार्डन्स, द मैन, हाई ब्लिज जैसी मैगजींस शामिल हैं। डब्बू ने सबसे पहले सुमित चोपड़ा के साथ काम शुरू किया। इसके बाद 1994 से वे इंडिपेंडेंटली काम करने लगे।

हाल ही में उनका वार्षिक कैलेंडर लांच हुआ। इस कैलेंडर को पहले अमिताभ बच्चन लांच करने वाले थे, लेकिन वे हैल्थ इश्यूज के चलते वहां आ नहीं सके। इसलिए कैलेंडर लांच अनुपम खेर , रेखा, सनी लियोन, मानुषी छिल्लर , अभिषेक बच्चन व अन्य की उपस्थिति में लांच हुआ।

डब्‍बू रतनानी के इस कैलेंडर के लिए बॉलीवुड के 24 स्टार्स को चुना गया और उन्हें इस कैलेंडर पर जगह दी गई है। इन स्टार्स में शाहरुख खान , काजोल, अमिताभ बच्‍चन, ऐश्‍वर्या राय जैसे सितारे तो हैं। हाल ही में देश को मिस वर्ल्‍ड का खिताब जिताने वाली मानुषी छिल्‍लर पहली बार डब्बू रतनानी के कैलेंडर में शामिल की गई हैं।

नीचे देखिए डब्बू रतनानी के कुछ पॉपुलर और कैलेंडर लांच के फोटोज:

I love this shot of us!!@DabbooRatnani @ManishaDRatnani From what we planned to what the shot became, if people only knew!! We were all masterminds of creativity that night! pic.twitter.com/liar3waCzD