कियारा से पहले इन 5 एक्ट्रेसेड को डेट कर चुके हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, लिस्ट में अफ्रिकन मॉडल का भी नाम है शामिल

सिद्धार्थ लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हैं। फिलहाल उनका नाम इन दिनों कियारा आडवाणी के साथ जुड़ गया है। दोनों को कई वैकेशन पर एक साथ जाते देखा जा चुका है। वही, आजकल दोनों की शादी की चर्चाएं हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिद्धार्थ का नाम इससे पहले कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है।

Dating history of Sidharth Malhotra: Dated these 5 actresses before Kiara Advani, name of African model is also included in the list