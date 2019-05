De De Pyaar De: दूसरे ही दिन फिल्म की कमाई ने लगाई छलांग, कमा डाले इतने करोड़

इस शुक्रवार सिनेमाघरों में कॉमेडी जोनर की फिल्म'दे दे प्यार दे' ( De De Pyaar De )रिलीज हुई है। फिल्म में अजय देवगन ( Ajay Devgn ) , ( Rakul Preet ) और तब्बू ( tabbu )अहम किरदार में है। फिल्म को पहले ही दिन अच्छी प्रतिक्रिया मिली। हालांकि शुरुआती शोज में दर्शक नदारद दिखे लेकिन शाम के बाद से लोगों की भीड़ देखने को मिली।

फिल्म ने पहले दिन 10.41 करोड़ की कमाई की। वहीं उम्मीद है कि मूवी ने दूसरे दिन करीब 13.39 करोड़ की कमाई की है। फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। जहां मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को 4 स्टार्स देते हुए इसे लाजवाब फिल्म करार दिया है वहीं दूसरी तरफ दूसरे फिल्म समीक्षकों ने इसे लचर कहानी और कमजोर निर्देशन वाली फिल्म बताई है।

#DeDePyaarDe jumps on Day 2... Strong word of mouth has come into play... Metros rocking... Tier-2 cities and mass circuits show upward trend... Should score big on Day 3... Fri 10.41 cr [incl Thu previews], Sat 13.39 cr. Total: ₹ 23.80 cr. India biz. #DDPD