इस शख्स ने किया दावा, मेरे बच्चे की मां बनने वाली है राखी सावंत, 7 महीने बाद सामने आएगा सच

View this post on Instagram

Mera Baccha tere Pet me pal raha he @rakhisawant2511 wo apne Papa ke beizzati ka batla zaroor lega... 7 Mahine ke andar he wo Sher ka baccha baahar aayega... Sharm Aani chahiye tuze jo iss Tarah Se transperant chaddi pehankar tu chappan choori song ka promotion kar rahi he.... Tera kharbooja to ab me kaatunga... Rook ja tu...