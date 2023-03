Deepak Tijori lodged FIR: एक्टर दीपक तिजोरी ने 2.6 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज कराया है। एक्टर ने सह-निर्माता मोहन नादर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एक्टर ने उनके खिलाफ अंबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Deepak Tijori files complaint against 'Tipppsy' co-producer for cheating him of Two Crore Rupees