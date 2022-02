दीपिका पादुकोण को 18 की उम्र में मिली थी ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने की सलाह, जाने फिर क्या हुआ

दीपिका पादुकोण भले ही आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हो लेकिर एक समय एक्ट्रेस को काफा स्ट्रगल करना पड़ा था। ग्लैमर जगत में एंट्री के साथ ही कई बार एक्ट्रेसेस को तमाम तरह की सलाह मिलने लगती है।कई लोगों ने तो उन्हें सर्जरी करवाने की भी सलाह दे दी थी। इस बात का खुलासा खुद दीपिका पादुकोण ने किया हैं।

दीपिका पादुकोण आज के जमाने में बाॅलीवुड के सबसे पपुलर अभिनेत्री के लिस्ट में आती हैं। एक्ट्रेस ने अपनी शानदार एक्टिंग से बाॅलीवुड में अपनी जगह बनाई हैं। हाल ही में उनकी फिल्म ‘गहराइयां’ रिलीज हुई, जिसमें उनके अभिनय की काफी तारीफ हो रही है। फिल्म फेयर के साथ बातचीत के दौरान दीपीका पादुरोण ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें जो सबसे खराब सलाह मिली थी जब वह 18 साल की थीं। उनसे किसी ने ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए कहा था।

deepika padukone got advice for breast implants at the age of 18