गंभीर मुद्दे पर बनी 'छपाक' के बाद दीपिका करेंगी कॉमेडी मूवी, ऋषि कपूर देंगे साथ, ऐसी है मूवी की कहानी

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) की अगली मूवी की घोषणा हो गई है। एक्ट्रेस इस अपकमिंग मूवी में ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) के साथ नजर आएंगी। उन्होंने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की है। ये मूवी हॉलीवुड लाइट कॉमेडी फिल्म 'द इंटर्न' ( The Intern Hollywood Movie ) का हिन्दी रिमेक होगी। इस मूवी के 2021 में रिलीज की बात कही गई है। 'द इंटर्न' के हिन्दी रिमेक को सुनीर खेत्रपाल और दीपिका पादुकोण प्रोड्यूस करेंगे।

ऐसी है 'द इंटर्न' की कहानी

'द इंटर्न' में एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जो एक आॅनलाइन फैशन वेबसाइट में सीनियर इंटर्न बन जाता है। यहां उसे एक युवा लड़की के साथ काम करने को कहा जाता है। शुरूआत में दोनों की बनती नहीं है, लेकिन बाद में अच्छे सहकर्मी बन जाते हैं। इस कहानी में कामकाज के दौरान सहकर्मियों का व्यवहार और रिलेशनशिप को उजागर किया गया है। इस हॉलीवुड मूवी के हिन्दी संस्करण में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा।

अपने इस नए प्रोजेक्ट पर दीपिका का कहना है कि 'द इंटर्न' के रिमेक की कहानी इंटिमेट और रिलेशनशिप पर आधारित मूवी है। आॅफिस वर्क की ये कहानी वर्तमान दौर के अनुसार है। उन्होंने कहा कि मैं एक लाइट और कॉमेडी ड्रामा की तलाश कर रही थी और इस फिल्‍म की कहानी इस पर फिट बैठती है। मैं इस सफर के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।

Thrilled to present my next!🎞 The Indian adaptation of #TheIntern A 2021 release! Presented by @_KaProductions @warnerbrosindia and @iAmAzure See you at the movies! @chintskap pic.twitter.com/c3Fmr2H7GD

Moving on to yet another journey with the Indian adaptation of #TheIntern with @deepikapadukone ! Produced by @SunirKheterpal and #DeepikaPadukone for @iAmAzure & @_KaProductions in collaboration with @warnerbrosindia @DenzD pic.twitter.com/wuPq8caN4H