Deepika Padukone ने जब फैन से मांग लिया मोबाइल का बैक कवर, बोलीं- मिला ऐसा जवाब जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान..देखें Video

View this post on Instagram

Apka cover dikhana 🤭 .. @deepikapadukone 🦋🦋🦋🦋 .... .... .... @deepikapadukone #deepika_is_my_life #deepikapadukone #deepveer #deepika #deepika_padukone #deepikapadukon #deepikapadukonefans #deepikalove #ranbirdeepika #omshanti #shahrukhkhan #srk #ramleela #padmavati #padmaavat #piku #happynewyear #deepikaranveer #deepikapadukonefc #deepikaatcannes #deepikasingh #bollywoodactress #queen #beauty #salmankhan #kareenakapoor #katrinakaif #gainlikes #gaintrick