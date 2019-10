रणवीर सिंह को लेकर बात करते-करते अचानक घबराई दीपिका पादुकोण, बोल गईं ऐसा कुछ सभी हंसकर हो गए लोटपोट

View this post on Instagram

"Ranveer Singh is very sensitive and not selfless . There are days when I give a closeups and he comes and be present to the other actor. He is the kind of actor who is there to support the other." _Deepika Padukone about Ranveer Singh_ ‏" رانفير سينغ حساس جداً و غير أناني أبداً ، تأتي أيام يكون أنا من تصور المشاهد فيأتي ويكون موجود للممثل الآخر ، فهو من نوع ذلك الممثلين الذين يكون موجود لدعم الآخر " _ ديبيكا بادكون عن رانفير سينغ_