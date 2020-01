जब दीपिका पादुकोण ने कहा- राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हूं, वीडियो हो रहा वायरल

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'छपाक' के साथ एक और मुद्दे को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में रविवार को हुई हिंसा हमले के विरोध का कई बॉलीवुड सेलेब्स ने समर्थन किया है। दीपिका पिछले दिनों दिल्ली में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं। इस दौरान वे जेएनयू के समर्थन उतरीं और स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट से मिलीं।

दीपिका की जेएनयू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला बढ़ गया। लोग दो गुटों में बंट गए, एक गुट जहां दीपिका को अपना स्टैंड लेने के लिए सपोर्ट कर रहा है तो वहीं दूसरा ग्रुप उनका विरोध कर रहा है। इस बीच दीपिका का एक पुराना वीडियो भी ट्विटर पर वायरल होने लगा। यह वीडियो पुराना है और इसमें दीपिका कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन कर रही है।

Deepika Padukone has been a Rahul Gandhi fan 😂



No wonder she is seen supporting JNU over much saner voices.#boycottchhapaak #TukdeTukdeGang pic.twitter.com/FekhcxelnU