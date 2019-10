दिल्ली CM केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया फिल्म 'सांड की आंख' का रिव्यू

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए फिल्म 'सांड की आंख' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। सांड की आंख की स्क्रीनिंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार और फिल्म की स्टारकास्ट संग फिल्म देखी। सीएम केजरीवाल ने फिल्म के किरदार और कहानी की तारीफ करते हुए फिल्म का रिव्यू दिया है।

Watched the film Saand Ki Aankh with my family last evening.. The story of Shooter Dadis, Chandro and Prakashi Tomar is very inspiring. Congrats @taapsee and @bhumipednekar pic.twitter.com/lqrQZoxajv