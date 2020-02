AAP की जीत से खुश हुए Anubhav Sinha, मनोज तिवारी पर तंज करते हुए कहा- सॉरी रिंकी

नई दिल्ली: Delhi Election Results 2020: दिल्ली विधानसभा के रुझान आ चुके हैं। कुछ ही देर में अंतिन परिणाम भी सामने आने वाला है। रुझानों को देखते हुए ये बात तो साफ है कि दिल्ली में फिर से केजरीवाल सरकार आने वाली है। दिल्ली के नतीजों पर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने एक ट्वीट किया है। जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। Anubhav ने भाजपा की हार पर मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) पर निशाना भी साधा है।

दरअसल, बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने भाजपा की हार पर ट्वीट किया कि, ‘तुम्हारी घटिया सोच हार गयी, तुम्हारी तोड़ने की साज़िश हार गयी, तुम हो देशद्रोही, तुम हो टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम तोड़ रहे हो देश को, तुम हार रहे हो, सुन रहे हो ना? तुम हार रहे हो।

इस ट्वीट के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। जिसमें अनुभव ने मनोज तिवारी पर तंज कसा है। उन्होंने मनोज पर निशाना साधते हुए लिखा ‘सॉरी रिंकी’। अनुभव सिन्हा का ये ट्वीट भी खूब वायरल हो रहा है।

Manoj Tiwari was not able to snatch an egg from Dolly Bindra in #BiggBoss house, and he was dreaming to snatch Delhi from #Kejriwal? How? Mungeri Lal Ke Sapne!😁