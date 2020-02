दिल्ली विधानसभा चुनाव: खत्म नहीं हुई भगवान हनुमान को लेकर सियासत, अब चेतन भगत और सोनम के बीच छिडी जंग

दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। हालांकि चुनावों के दौरान और बाद में भगवान हुनमान को लेकर सियासत देखने को मिली। अब जाने-माने लेखक चेतन भगत और अभिनेत्री सोनम कपूर के बीच इसी मुद्दे को लेकर ट्विटर वॉर छिड़ गया है।

दरअसल, आम आदमी पार्टी की जीत के बाद चेतन भगत ने ट्वीट करते हुए लिखा,आप पार्टी हर बार 'लिबरल परीक्षा' नहीं देती है। आम आदमी पार्टी शुरुआत में लिबरल जरूर थी लेकिन वो भी हर बार ये अग्निपरीक्षा नहीं दे सकती। उनके नेता तो अब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब कोई भी लिबरल इंसान तो इसे सही नहीं कह सकता लेकिन फिर भी वो जीत गए। इसका मतलब साफ है कि अगर वो इन लिबरल लोगों की बात मान लेते तो ये चुनाव नहीं जीत पाते।

Chetan my husband chants the hanuman chalisa everyday. Your choice of faith isn’t necessarily your political leaning. I don’t understand the logic and meaning of your tweet. I’m a practicing Hindu and I’m definitely a liberal.