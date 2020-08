SSR सुसाइड केस में Rhea Chakraborty की गिरफ्तारी पर बोलें DGP, सबूतों और जांच के आधार पर होगी पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide case ) सीबीआई को सौंप दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा सुशांत केस में सीबीआई जांच ( Sushant Singh case handed over to CBI ) की सिफारिश करते हुए यह फैसला लिया गया है। अभिनेता के सुसाइड केस में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) को प्रथम आरोपी मना जा रहा है। जांच के मुंबई पहुंची बिहार पुलिस ( Bihar police want investigate Rhea Chakraborty ) रिया से जब भी पूछताछ करने के लिए उनके घर जाती वह तुरंत अपना ठिकाना बदल लेती। जिसके बाद से उनके ऊपर शक और भी गहरा होता है। इस पूरे ही मामले पर अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ( Bihar DGP Gupteshwar Pandey ) ने एक बयान जारी किया है। जिसमें उन्होंने रिया की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी बात कही है।

एक टीवी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते बताया कि 'वह मुंबई पुलिस के रवैया से बेहद ( DGP Gupteshwar pandey disappointed with mumbai police behaviour ) ही निराश हैं। उनके इस बर्ताव को पूरा देश देख रहा है। सब देख रहे हैं कि कैसे बिहार के चार अधिकारी केस की छानबीन के लिए मुंबई जाते हैं और उनसे कोई मिलने तक नहीं आता है ना ही कोई जांच पड़ताल ( Mumbai Police not helping Bihar police in investigation ) में उनकी मदद कर रहा है। बिहार के अधिकारियों तक मुंबई पुलिस का बर्ताव बेहद ही खराब है। जांच के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रही बिहार पुलिस को ऑटो या फिर पैदल ( Bihar police is going on foot and auto for investigation ) ही जाना पड़ रहा है। वहीं जब आईपीएस ऑफिसर जांच को आगे बढ़ाने के लिए वहां पहुंचता है तो जबरन उन्हें क्वांरटीन कर दिया जाता है। कई आदेशों के बाद भी बीएमसी अधिकारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।'

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी ( Rhea Chakraborty arrested ) को लेकर गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि 'हर केस में जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है। इस पूरे ही मामले में उनकी किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही वह किसी को इसमें फंसाना चाहते हैं। वह मात्र सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना ( Sushant Singh wants to bring justice to Rajput ) चाहते हैं। एफआईआर में रिया के खिलाफ ( FIR File Rhea Chakraborty ) जो भी आरोप लगाए गए हैं। उसकी पहले जांच की जाएगी। सबूतों के मिलने के बाद वारंट जारी करने के बाद रिया की गिरफ्तारी ( After getting the evidence, the warrant will be issued and Riya will be arrested ) की जाएगी।' बिहार डीजीपी ने अंत में कहा कि 'यह सब कैसे मुमकिन होगा जब उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मुंबई पुलिस कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं है।'