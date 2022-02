धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने पहनी थी बेडशीट से बनाई गई ड्रेस, यहां देखें फोटो

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के आईकॉनिक जोड़ी रहे हैं। दोनों बड़े पर्दे पर भी काफ़ी शानदार दिखते थे। दोनों की कपलिंग को भी दर्शकों द्वारा प्यार दिया जाता था। दोनो ने कई सारी फिल्में एक साथ की हैं।

90 के दशक की धर्मेन्द्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड की आईकॉनिक जोड़ी में से एक है। दोनों की कपलिंग फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की एक तस्वीर उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेडशीट पहने हुए नज़र आ रहे थे। इस तस्वीर को उस समय के दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था।

Dharmendra and Hema Malini wear a bedsheet dress, see photo here