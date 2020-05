टिडि्डयों का झुंड देखकर Dharmendra ने दी सलाह, Video शेयर कर कहा- सावधान रहो, मैं इसे बचपन में झेल चुका हूं

नई दिल्ली | लॉकडाउन में बॉलीवुड के सीनियर एक्टर धर्मेंद्र आजकल अपने फार्महाउस (Dharmendra in farmhouse) पर हैं। जहां वो प्रकृति के काफी करीब महसूस करते हैं, आए दिन धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस से जानवरों, पेड-पौधों की तस्वीरें-वीडियो साझा करते रहते हैं। हाल ही में धर्मेंद्र ने टिड्डियों के आतंक का एक वीडियो (locusts attack video) शेयर किया है। इस वीडियो में टिड्डियों का झूंड छत (Locusts on a terrace) पर दिखाई दे रहा है जो बेहद डरावना है। धर्मेंद ने इस को वीडियो को शेयर कर रहा कि सभी लोग सर्तक रहें। जब मैं स्टूडेंट था तब हमने (Dharmendra recalls his childhood) इसे झेला है।





धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए फैंस को आगह (Dharmendra warns against locusts attack) किया। उन्होंने लिखा- सावधान रहिए, हमने इसे झेला है, जब मैं क्लास 10 का स्टूडेंट था। हम सभी बच्चों को इन्हें मारने के लिए बुलाया जाता था। कृपया सर्तक रहें। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक घर की छत पर टिड्डियों का झूंड हर तरफ दिखाई दे रहा है।





Be careful 🙏 we have faced it , when I was the student of 10th class . All the students were called to kill them. Please be careful 🙏 pic.twitter.com/OvNn7NLRZb &mdas Dharmendra dra Deol (@aapkadharam) May 28, 2020

कुछ दिनों से टिड्डियों का हाहाकर राजस्थान, यूपी और मध्यप्रदेश (Locusts attack in India) में मचा हुआ है। इस कारण किसान खासा परेशान (Farmers worried of locusts threat) हैं। टिड्डियों के दल से फसलें बचाने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। टिड्डी मक्का, गन्ना और सब्जी की फसलों का बर्बाद (Locusts raises fear for summer crop) कर देते हैं। जानकारी के मुताबिक, ये दल कई सालों बाद देखने को मिला है। पाकिस्तान से होते हुए भारत में पहुंच टिड्डियों का झूड (Locust swarms) आतंक मचा रहा है।

वहीं धर्मेंद्र की बात करें तो अपने फार्म हाउस का नजारा अक्सर दिखाते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने वहां के मौसम को दर्शाया (Dharmendra shared video) था। धर्मेंद्र ने लिखा था- बरसात के बाद, ताज़गी बख्शती पहली सुबह। बादलों पर ये निखार... देखे ही बनता है। आप सभी को ढेर सारा प्यार। धर्मेंद्र भले ही फिल्मों से फिलहाल दूर हों लेकिन वो अपने फैंस का दिल लगातार जीतते रहते हैं। प्रकृति से उनका लगाव देखते ही बनता है।