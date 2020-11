धर्मेन्द्र ने Mala Sinha की वर्षों पुरानी तस्वीर शेयर कर कहा- बॉबी आपकी गोद में है, इसे आशीर्वाद दें

मुंबई। अभिनेता धर्मेन्द्र ( Dharmendra ) ने एक्ट्रेस माला सिन्हा ( Mala Sinha ) को 11 नवंबर को जन्मदिन पर खास अंदाज में बधाई देते हुए बेटे बॉबी देओल ( Bobby Deol ) के लिए आशीर्वाद मांगा। माला सिन्हा का ये 84वां जन्मदिन है। कई अन्य सेलेब्स ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।

धर्मेन्द्र ने एक तस्वीर शेयर कि है जिसमें माला सिन्हा की गोद में छोटे से बॉबी देओल हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में धर्मेन्द्र ने लिखा,'माला जी, जन्मदिन मुबारक। सुखद यादें। आपकी गोद में बॉबी है, उसे 'आश्रम' के लिए आशीर्वाद की जरूरत है। आपको खुश और स्वस्थ देखना हमें पसंद है। मिस यू।'

HAPPY BIRTHDAY 🎂 Mala ji . Memories 💕💕💕💕💕💕to cherish. Bobby in your arms , needs your blessings 👋 for his AASHRAM . We love to see you happy and healthy .Miss you. pic.twitter.com/5gfIMpI1yz