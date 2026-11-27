धुरंधर सिंगर-रैपर के साथ गुवाहाटी में हुआ हादसा (Photo Source- Instaram)
Dhurandhar Rapper Reble Drone Crashes Into face: सिंगर रेबल, उर्फ दैफी लामारे के साथ एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 'धुरंधर' के फेमस गानों 'रन डाउन द सिटी - मोनिका' और 'नाल नचना' में अपनी आवाज से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली रेबल गुरुवार26 नवंबर को असम के गुवाहाटी के हतिशिला में PULSE 2026 अवार्ड्स में परफॉर्म कर रही थीं। उसी दौरान उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। एक ड्रोन उनके चेहरे से टकरा गया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसे देख उनके फैंस के बीच चिंता बढ़ गई है।
सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है। वह इवेंट में मौजूद रहे एक इंस्टाग्राम यूजर 'जमान डायरीज' ने शेयर किया है। जिसमें देखा जा सकता है कि रेबल मंच पर ऊर्जा के साथ कूदते, नाचते और 'रन डाउन द सिटी' पर परफॉर्म कर रही है। इसी दौरान माहौल अचानक तब बदल गया जब एक ड्रोन उनके चेहरे पर जा लगा और नीचे गिरकर क्रैश हो गया।
इस अचानक हुई घटना से रेबल डर गई और हैरान रह गईं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ड्रोन टकराने के बाद वह बिना कुछ कहे मंच से नीचे उतर जाती हैं। फुटेज पोस्ट करने वाले इंस्टाग्राम यूजर ने भी इसकी पुष्टि की है कि परफॉर्मेंस के दौरान वास्तव में ड्रोन रैपर के चेहरे से टकराया था।
रैपर के साथ जो हादसा हुआ जब उसके क्लिप सामने आए तो विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर यह चर्चा का विषय बन गया। फैंस इसे देखकर रैपर की सुरक्षा और सेहत को लेकर चिंतित हो रहे हैं और यह जानना चाह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की चोट तो नहीं आई है। फैंस उनके पर निशान को लेकर भी फिक्रमंद हो रहे हैं।
फिलहाल इस पूरे मामले पर रेबल की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई आधिकारिक बयान या अपडेट जारी नहीं किया गया है। दर्शक और फैंस उनकी प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।
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