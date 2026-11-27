Dhurandhar Rapper Reble Drone Crashes Into face: सिंगर रेबल, उर्फ दैफी लामारे के साथ एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 'धुरंधर' के फेमस गानों 'रन डाउन द सिटी - मोनिका' और 'नाल नचना' में अपनी आवाज से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली रेबल गुरुवार26 नवंबर को असम के गुवाहाटी के हतिशिला में PULSE 2026 अवार्ड्स में परफॉर्म कर रही थीं। उसी दौरान उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। एक ड्रोन उनके चेहरे से टकरा गया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसे देख उनके फैंस के बीच चिंता बढ़ गई है।