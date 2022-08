बायकॉट ट्रेंड को लेकर बिग बी ने लिखी ये बात, लोग बोले- 'ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले रिस्क मत लीजिए'

इन दिनों फिल्मों के बायकॉट की मांग आम बात हो गई है। बॉलीवुड सेलेब्स लोगों के निशाने पर आ गए हैं, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर साफ देखने को मिल रहा है। हाल ही में रिलीज हुईं आमिर और अक्षय की फिल्म इसकी भेंट चढ़ गईं और अब आने वाली फिल्मों को लेकर बायकॉट की मांग उठने लगी है। हर रोज सोशल मीडिया पर किसी न किसी फिल्म के बहिष्कार की मांग उठ रही होती है एब इसपर बिग बी ने तंज कसा है।

फिल्मों के बहिष्कार का तो मानों ट्रेंड सा चल पड़ा हो। कब कौन सी फिल्म ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाए पता नहीं। बॉलीवुड बायकॉट को लेकर अब बिग बी ने तंज कसा है जिसे लेकर लोग उन्हें उल्टा सीधा सुना रहे हैं। बिग बी ने हाल ही में ट्वीट कर लिखा है, कुछ बातें करने का मन करता हैं, पर करें तो कैसे करें ; हर बात की तो आजकल बात बन जाती है।

amitabh bachchan take a dig at boycott trend user advised not to say anything before brahmastra