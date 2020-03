कनिका कपूर की कोरोना पॉजिटिव प्रिंस चार्ल्स के साथ तस्वीरें आई सामने, क्या लंदन में हुई थी मुलाकात?

नई दिल्ली | कनिका कपूर लंदन से लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई जिसके बाद उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। वहीं ब्रिटेन (Britain) की महारानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स भी (Prince Charles) कोरोना पॉजिटिव (Coronavirus) पाए जा चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल हाल ही में कनिका कपूर की प्रिंस चार्ल्स के साथ कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें लंदन की हैं और इसमें वो प्रिंस चार्ल्स से बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कनिका कपूर वाकई में प्रिंस चार्ल्स से मिली थीं?

