क्या कोविड 19 वैक्सीन के कारण श्रेयस तलपड़े को आया था हार्ट अटैक? बताया वैक्सीन का साइड इफेक्ट

शूटिंग के दौरान बिगड़ी थी तबीयत श्रेयस तलपड़े मूवी वेलकम टू द जंगल (Welcome To The Jungle) के लिए एक सीन की शूटिंग कर रहे थे और तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत खराब महसूस होने पर वह घर वापस आए तो उनकी पत्नी उन्हें हॉस्पिटल ले गईं। इस बीच रास्ते में जब वो ट्रैफिक में फंसे थे तब उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। इसके बाद श्रेयस को इमरजेंसी में एडमिट करवाया गया जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई।

कोविड वैक्सीन पर जताया शक अब एक्टर ने कोविड वैक्सीन को लेकर रिएक्शन दिया है कि क्या उन्हें भी इसके चलते हार्ट अटैक आया था। इन दिनों देश भर में हार्ट अटैक के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण हो सकता है, श्रेयस ने जवाब दिया, ‘मैं इस सिद्धांत को नकारना नहीं चाहूंगा। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे कुछ थकान का अनुभव होने लगा था। इसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए और हम सिद्धांत को नकार नहीं सकते। ये कोविड या वैक्सीन हो सकता है, मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन है, लेकिन यह मेरी स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है।’