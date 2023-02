विजय वर्मा ने वैलेंटाइन डे पर तमन्ना के साथ अपने रिश्ते का किया ऐलान! तस्वीर शेयर कर दिया ये सबूत

Vijay-Tamanna are Dating!: एंटरटेनमेंट के गलियारों में तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के अफेयर की खबरें खूब तेजी से फैल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में वैलेंटाइन डे के मौके पर विजय वर्मा ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसे देखने के बाद दोनों के रिश्ते के बारे में अटकलों को और हवा मिल गई।

Did Vijay Varma just make his relationship with Tamannaah Bhatia official on Valentine’s Day?