अनुष्का शर्मा-विराट कोहली के बॉडीगार्ड की सैलरी सुनकर चौंक जाएंगे आप, सालाना लेते हैं इतने करोड़

किसी भी सेलेब्रिटी को अपनी सुरक्षा के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड मोटी सैलरी लेते हैं। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बॉडीगार्ड्स की सैलरी के आंकड़े सामने आए हैं। उनके बॉडी गार्ड की सैलरी की रकम जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे।

Did you know Anushka Sharma and Virat Kohli's bodyguard’s annual salary is more than most of the CEOs in our country?