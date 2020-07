रेड कार्पेट पर चलते हुई नज़र आईं Sushant Singh को-एक्ट्रेस Sanjana Sanghi, देखें यह तस्वीर

नई दिल्ली। 24 जुलाई को दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput last movie ) की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara ) का ओटीटी प्लेटफार्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ( Disney plus hotstar ) पर रिलीज़ किया गया। जाहिर सी बात है कि सुशांत के ना होने पर किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया गया। 'दिल बेचारा' फिल्म बहुत ही स्पेशल फिल्म है। जिसका इंतजार सुशांत के चाहने वाले काफी लंबे ( Sushant's fans have been waiting for a long time ) समय से कर रहे थे। वहीं यह फिल्म मुकेश छाबड़ा ( Mukesh Chabbra ) और एक्ट्रेस संजना संघी ( Sanjana Sanghi ) के लिए काफी स्पेशल थी।

जहां इस फिल्म से मुकेश कस्टिंग डायरेक्टर से फिल्म डायरेक्टर ( Mukesh Chabbra Director Debut ) बनने जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर संजना 'दिल बेचारा' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू ( Sanjana Debut Film ) करने जा रही थी। फिल्म के ऐसे समय पर रिलीज़ होने से सबके चेहरों में हंसी तो दिलों में दुख साफ दिखाई दिया। इस बीच संजना ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी ( Sanjana Sanghi shared Photo ) पर एक तस्वीर शेयर की है। जो अब काफी वायरल हो रही है।

दिल बेचारा से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली संजना संघी ने एक फोटो शेयर की है। दरअसल, यह तस्वीर सुमेर सांघी ( Sumera Sanghi ) ने पोस्ट की है। जिसे संजना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ( Sanjana Sanghi Instagram Account ) पर शेयर किया है। तस्वीर में संजना रेड कार्पेट ( Snajana walk on red carpet ) पर चलती हुई दिखाई दी हैं। फोटो शेयर करते हुए संजना ने लिखा है कि "मेरा परिवार नहीं चाहता था कि किजी को दिल बेचारा प्रीमियर की रात की याद आए, जो बहुत अलग परिस्थितियों में कर लिया होता उन्होंने हमारे घर के अंदर रेड कार्पेट बिछाया।" परिवारवालों की तरफ से संजना को मिले इस खास तोहफे से वह काफी खुश ( Sanjana happy to see surprise ) हैं। संजना के बॉलीवुड में आने पर कई सेलेब्स ने उन्हें मुबारकबाद ( Many celebs congratulate ) देकर उनका इंडस्ट्री में स्वागत किया है।

'दिल बेचारा' ( Dil Bechara Story ) फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म दो कैंसर पीड़ित ( cancer patient love story ) लोगों की लव स्टोरी है। जो एक साथ जीना चाहते हैं कि लेकिन बीमारी के आगे अपनी जिंदगी हार जाते हैं। फिल्म में सुशांत मैनी ( Sushant play Manny Character ) के किरदार में नज़र आए और संजना कैजी ( Sanjana Played Kizie Role ) के। फिल्म में सुशांत संजना दोनों ही कैंसर ( Sushant Sanjana Cancer Patient ) की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। वह संजना को हमेशा को खुश रखना चाहते थे। जिंदगी जीने का नया-नया जरिया उनके सामने लाया करते थे, लेकिन किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि जो शख्स दूसरों को जिंदगी जीने का हौसला देता था। वही बीमारी के आगे घुटने टेक देता है। सुशांत की यह आखिरी फिल्म ( Sushant Last film ) थी। जो अब हमेशा लोगों के दिलों में याद की तरह कैद हो गई है। फिल्म में उनके किरदार ने लोगों की आंखें नम कर दी है। यही वजह है उनकी आखिरी फिल्म ने आज सभी रिकॉर्ड ध्वस्त ( Dil Bechara Break all records ) कर दिए हैं।