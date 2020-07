'Dil Bechara' के रिलीज़ से पहले डायरेक्टर Mukesh Chhabra ने कहा- 'उसके बारे में था में बात करना मुश्किल होता है'

नई दिल्ली। आज यानी की शुक्रवार की शाम 7:30 बजे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Snigh Rajput ) की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara film will be released at 7:30 pm ) रिलीज़ होने जा रही है। सुशांत के फैंस इस फिल्म का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार डिज्नी प्लस ( Dil Bechara released on Hotstar disney plus ) पर रिलीज़ की जाएगी। इस फिल्म रिलीज़ के होने से पहले फिल्म के निर्देशक मुकेश छाबड़ा ( Director Mukesh Chhabra Emotional Post ) ने सुशांत के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने इस सुशांत के साथ होने की बात कही है। बता दें इस फिल्म से मुकेश छाबड़ा अपना निर्देशक डेब्यू ( Mukesh Chhabra Director Debut ) करने जा रहे हैं। उन्होंने सुशांत से वादा किया था कि जब वह अपनी पहली फिल्म बनाएंगे वह एक्टर के रूप में उन्हें ही कास्ट करेंगे।

फिल्म 'दिल बेचारा' के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ( Director Mukesh Chhabra ) ने कुछ समय पहले फिल्म का पोस्ट अपने इंस्टाग्राम ( Mukesh shared poster on his instagram ) पर शेयर किया है। जिसमें उन्होंने सुशांत को याद कर कुछ पंक्तियां लिखी ( Mukesh wrote some line for sushant ) हैं। सुशांत को याद करते हुए मुकेश ने कैप्शन में लिखा है-"उसके बारे में बात करना था में बात करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो है साथ में"। निर्देशक मुकेश की इस पोस्ट ( Mukesh Chhabra Missed Sushant ) में साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें सुशांत की कमी साफ महसूस हो रही है। यह पोस्ट पढ़कर सुशांत के फैंस भी काफी इमोशनल हो रहे हैं। बता दें मुकेश छाबड़ा ही वही शख्स हैं जिन्होंने काई पो चे ( kai po che casting ) फिल्म की कस्टिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत ( Muskesh cast Sushant ) को चुना था। जिसके बाद मुकेश और सुशांत काफी अच्छे दोस्त बन गए थे।

सुशांत सिंह राजपूत और संजना संघी ( Sushant Singh Rajput and Sanjana Sanghi ) की फिल्म 'Dil Bechara'इस साल की मोस्ट मचअवेटेड फिल्मों ( Dil Bechara Most Awaited Movie ) में से एक बन चुकी है। फिल्म का ट्रेलर 6 जुलाई को यूट्यूब ( Dil Bechara Trailer was released ) पर रिलीज किया गया था। जिसके बाद इस ट्रेलर को करोड़ों लोगों ने देखा और ये सुशांत की आई अब तक की सभी फिल्मों में से सबसे ज्यादा बार देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया। ट्रेलर ने हॉलीवुड तक की कई बड़ी फिल्मों ( Dil Bechara break all records ) के रिकॉर्ड तोड़ गिराए थे। सुशांत की फिल्म के रिलीज़ होने से पहले सोशल मीडिया पर #SSRDidntCommitSuicide तेजी से ट्रेंड करने लगा है। फैंस जमकर दिल बेचारा फिल्म ( Sushant Fans shared movie poster ) का पोस्टर शेयर कर रहे हैं।