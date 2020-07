सुशांत, संजना की 'दिल बेचारा' बनीं सबसे बड़ी ओपनर, यहां जानिए कैसे?

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara ) ने रिलीज होते ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही रिकॉर्ड-ब्रेकर साबित हुई है। इस फिल्म को एक वेबसाइट ने 10 में से 10 रेटिंग दी है। इसके साथ ही फिल्म 'दिल बेचारा' सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनकर इतिहास रचने में कामयाब रही है। हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म 'दिल बेचारा' को दर्शकों के मिले जबरदस्त प्यार के लिए आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर धन्यवाद दिया है। डिज्नी+हॉटस्टार ने ट्वीट कर लिखा, 'एक ऐसी फिल्म जो हमेशा सभी बॉलीवुड फैन्स के दिलों में बनी रहेगी। आपके प्यार ने 'दिल बेचारा' को अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बना दिया है।'

To all the affection and gratitude. Thank you so much! 🙏🏼 #DilBechara #SushantSinghRajput @sanjanasanghi96 #DisneyPlusHotstarMultiplex pic.twitter.com/f9nGiavNrL

बता दें कि अनुष्का शर्मा, विद्युत जामवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फराह खान, राजकुमार राव, विक्रांत मैसी, कृति सेनन, भूमि पेड्नेकर जैसे कई सेलेब्स ने सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का प्रचार किया था।

A film that will always be etched in the hearts of all Bollywood fans. Your love has made Dil Bechara the biggest movie opening. Ever. #DisneyPlusHotstar #Lovebreaksrecords#DilBechara #DisneyPlusHotstarMultiplex pic.twitter.com/dwrnmumjVd