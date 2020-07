Dil Bechara Title Track देख Sushant को वापस बुला रहे फैंस, ट्विटर पर गाने को ट्रेंड कराने में लगे

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फिल्म दिल बेचारा का टाइटल ट्रैक आज रिलीज (Dil Bechara Title Track release) हो गया है। जैसे ही ये गाना दर्शकों के बीच पहुंचा सुशांत के फैंस बेहद इमोशनल (Sushant Fans emotional on Dil Bechara song) हो गए। सुशांत को हंसते-मुस्कुराते और डांस करते देख फैंस खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। जहां एक तरफ गाने की हर तरफ तारीफ हो रही है वहीं सुशांत के फैंस इसे ट्विटर ट्रेंड (Dil Bechara Title Track Twitter trend) कराने में लगे हैं।

दिल बेचारा के टाइटल ट्रैक को फराह खान ने कोरियोग्राफ (Choreographer Farah Khan) किया है और सुशांत ने इस गाने को एक शॉट में शूट किया था। जिसको लेकर उनके टैलेंट की खूब तारीफ हो रही है। एआररहमान (A R Rahman) ने इस गाने को गाया है। साथ ही इसे कंपोज भी किया (A R Rahman compose Dil Bechara song) है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे शेयर किया है। जिसके नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है।

#DilBecharaTitleTrack Can't get over my eyes from you Sushant. pic.twitter.com/Wwwa7olJLb

फिल्म दिल बेचारा को कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra) ने डायरेक्ट किया है। उनके लिए सुशांत की ये फिल्म बेहद खास है क्योंकि वो दिवंगत एक्टर के बेहद करीब थे। दिल बेचारा के टाइटल ट्रैक को कई सेलेब्स शेयर कर रहे हैं। फैंस सुशांत की डांसिंग स्टाइल और उनकी स्माइल (Sushant dance and smile in Dil Bechara) देखकर उन्हें वापस बुला रहे हैं। एक फैन ने लिखा- मैं सुशांत से अपनी नजरे नहीं हटा पा रही हूं। दिल बेचारा टाइटल ट्रैक। तो दूसरे फैन ने लिखा- ये सच है कि म्यूजिक एक टेक में शूट हुआ है। इसमें एक भी कट नहीं है। इस वीडियो को बनाने और इसका आइडिया सुशांत का था जो दिखाता है उनका टैलेंट कितना रियल था।

So the fact that the music video was shot in a single take and it doesn't have any cuts, makes the video and the idea of Sushant's talents even more realistic.#DilBecharaTitleTrack https://t.co/fvcxsKCX8n