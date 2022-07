इस एक्ट्रेस के साथ लिवइन में रहने लगे थे राजेश खन्ना, पता चलने पर घर छोड़कर चली गई थीं डिंपल कपाड़िया, 27 साल बाद लौटीं वापस

बॉलीवुड की कुछ जोड़ियां फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इनमें से एक है सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी। इन दोनों की जोड़ी हमेशा अपनी शादी को लेकर चर्चा में रहती थी। डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना साल 1973 में शादी के बंधन में बंधे थे। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी।

राजेश खन्ना से शादी करना डिंपल के लिए भी किसी सपने के पूरे हो जाने से कम नहीं था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही राजेश खन्ना का बर्ताव डिंपल के लिए बदलने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शादीशुदा राजेश खन्ना एक्ट्रेस टीना मुनीम के प्यार में पड़ गए थे। डिंपल राजेश खन्ना के अफेयर्स और बेरुखी के चलते परेशान रहने लगीं और दोनों बच्चों को साथ लेकर राजेश खन्ना का घर छोड़ कर चली गई थीं।

