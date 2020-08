बीजेपी नेता के आरोपों के बाद Dino Morea बोले- 13 जून को मेरे घर पर कोई पार्टी नहीं हुई, सुशांत के निधन के बाद रिया गई थी घर!

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के केस में एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। ये केस जितना पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है उतना ही उलझता जा रहा है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती का एंगल (Rhea Chakraborty angle) है दूसरी तरफ दिशा सालियान की मौत से कनेक्शन (Disha Salian death connection) भी जोड़ा जा रहा है। वहीं मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की जांच में तीसरा एंगल बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज से सामने आ रहा था। मुंबई पुलिस ने सुशांत केस को सुसाइड बताया था लेकिन इस बात से उनके दिवंगत एक्टर के करीबी सहमत नजर नहीं आए। अब केंद्र ने सुशांत केस को सीबीआई को ट्रांसफर (Centre transfer Sushant case to CBI) कर दिया है। वहीं आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली के बाद डिनो मोरिया (Dino Morea) का नाम भी सामने आया है। जिसपर एक्टर का रिएक्शन आ गया है।

There was never any such gathering at my residence , pls get your facts right before making these allegations. DO NOT drag my name into this as I have no connection whatsoever with this. https://t.co/IsxnKo4k4h