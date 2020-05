Anubhav Sinha ने PM Modi पर साधा निशाना, बोले- आप पूरी तरह से विफल हो चुके हैं

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप देश में बढ़ता जा रहा है। जिसे देखते हुए सरकार लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू करने पर विचार कर रही है। लेकिन इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मजदूर और गरीब वर्ग प्रभावित हो रहा है। कई मजदूर शहरों को छोड़कर अपने घर की ओर पैदल ही निकल पड़े हैं। जिसके देखते हुए बीते मंगलवार को पीएम मोदी (PM Modi) ने देश को संबोधित किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया। उनके इस फैसले पर राजनीतिक जगत से लेकर बॉलीवुड जगत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने पीएम मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है।

I hope the Government of India is watching TV past 45 days. They are still walking hundreds of miles to reach home. Pregnant women. Infants. Without food, water, money. Please think of them when you make your well groomed TV appearances. YOU HAVE FAILED MISERABLY!!!