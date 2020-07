Karan Johar ने Kangana Ranaut के लिए वुमन कार्ड और इंडस्ट्री छोड़कर जाने जैसी कही थी बातें, देखें Video

नई दिल्ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollywood Industry ) में निडर होकर हर मुद्दे पर बोलने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) काफी समय से इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स ( Nepotism and outsiders in bollywood industry ) के साथ हो रहे गलत बर्ताव के बारें में बोलती आईं है, लेकिन नसुशांत सिंह राजपूत के निधन ( Sushant Singh Rajput Death ) के बाद से यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कंगना ने बिना डरे इन सब बातों का जिम्मेदार निर्देशक करण जौहर ( Director Karan Johar ) को बताया। जिसके बाद से करण और कंगना के बीच एक कोल्ड वार ( Kangana Vs Karan ) शुरू हो गई है। यहीं नहीं कंगना ने कहा था कि 'करण ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर कहा था कि कंगना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ कुछ और करना चाहिए।' करण जौहर द्वारा दिए गए इस बयान का अब वीडियो ( Viral Karan Johar Vidoe ) सामने आया है। जो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

This the clip Kangana is talking about, Karan telling her to leave and people applauding. He attacked her on an international summit #KanganaSpeaksToArnab pic.twitter.com/ODl0jTHaxe — Navi (@NaviKRStan) July 18, 2020

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे करण जौहर ( Karan Johar video viral on social media ) इस वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि, 'कंगना को विक्टिम और वुमेन कार्ड ( Kangan Played Victim and Women Card ) खेलता देखकर वह पूरी तरह से थक चुका हैं। आप हमेशा तो विक्टिम नहीं हो सकते हैं और सबको हमेशा यही कहानी नहीं सुना सकते हैं कि कैसे आपको इस बुरी दुनिया ने और इंडस्ट्री ने डराया और धमकाया हुआ ( The industry is frightened and threatened ) है।' करण जौहर यहीं नहीं रुकते। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कंगना के लिए कहते हैं, 'अगर ऐसा है तो आप छोड़ दीजिए ( If so, then you leave )। कौन आपके सिर पर बंदूक रखकर कह रहा है कि आप इस इंडस्ट्री में रहो। आप छोड़ दो इंडस्ट्री। बाहर जाकर कुछ करो।'

आपको बता दें यह वह वीडियो है जिसके बारें में कंगना रनौत ने एक मीडिया हाउस ( Kangana Ranaut Interview ) को दिए इंटरव्यू देते हुए कहा था कि, 'सब कुछ यहां बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। मुझे इंसानों को खाने वाली और डायन तक कहा गया। करण जौहर लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ( London school of economics ) गए और वहां जाकर कहा कि कंगना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ ( Kangana should leave the film industry ) देनी चाहिए। उसे तुरंत बाहर निकालना चाहिए, वहां हूटिंग हो रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे। जब मैं नेपोटिज्म के खिलाफ यहां लड़ाई लड़ रही थी। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ रोक दिया। मैं शादी नहीं कर सकती थी, मेरा कोई वित्तीय भविष्य नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि आत्महत्या का विचार मेरे ( Kangana thought of suicide ) मन में आया होगा?'

आपको बतातें चलें कि 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Suashant Singh Rajput Suicide ) ने अपने मुंबई बांद्रा ( Mumbai Bandra) में स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत की मौत के कुछ घंटों बाद ही कंगना ( Kangana Ranaut Video on Sushant suicide ) ने एक वीडियो जारी किया था। जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री में हो रहे नेपोटिज्म ( Neptism in film industry ) को लेकर बात कही थी। साथ ही उन्होंने इस बात की जिक्र भी किया था। इंडस्ट्ररी में कुछ लोग आउडसाइडर्स को बढ़ने से रोक ( Some people in the dustry are preventing the outsiders from growing. ) रहे हैं। साथ ही वह उन्हें इतना मजबूर कर देते हैं कि आखिर में उन्हें खुदखुशी जैसा भयानक कद उठाना पड़ता है। कंगना ने इस वीडियो में बिना नाम लिए करण जौहर पर निशाना साधा था।