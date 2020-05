डायरेक्टर कुणाल कोहली के परिवार में छाया मातम, मासी का कोरोना से निधन

हम तुम और फना जैसी फिल्में निर्देशित करने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने कोविड-19 के कारण परिवार के एक सदस्य को खो दिया है। उनका कहना है कि वह इस बात से काफी दुखी हैं कि पूरा परिवार साथ मिलकर दुख भी नहीं मना सकता। निर्देशक ने अपनी मासी के निधन की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी। उनका निधन शिकागो में हुआ।

Lost my Masi to Covid after an 8 week struggle. In Chicago. We’re a large family that’s really close. We can’t be together at this time. This is as painful as the loss. Seeing my Mom Masi’s & Mama’s not being able to be together at this time is really hard.