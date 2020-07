Plasma donate News: साउथ फिल्म निर्देशक राजामौली को परिवार सहित कोरोना, प्लाज्मा करेंगे डोनेट

साउथ फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली और उनका परिवार कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने ट्वीट किया है। "मुझे और मेरे परिवार को कुछ दिन पहले हल्का बुखार हुआ था। बुखार ठीक हो गया था। लेकिन हमने कोरोना टेस्ट करवा लिया था ।आज कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। डॉक्टर की सलाह के बाद हम घर में क्वारन्टीन हैं।

उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा- "हम सब बेहतर महसूस कर रहे हैं और लक्षण भी नहीं है, लेकिन सभी निर्देश और सावधानियों का पालन कर रहे हैं। एंटीबॉडीज विकसित होने का इंतजार कर रहे हैं। ताकि हम प्लाज्मा डोनेट कर सकें।" यह जानकारी मिलने के बाद तमाम फिल्मी सितारे और फैंस उनके स्वस्थ होने की दुआएं करने लगे हैं। निर्देशक राजामौली बाहुबली फिल्म से काफी चर्चित हो गए हैं। जल्द ही उनकी फिल्म आरआरआर भी रिलीज होने वाली है। जिसमें रामचरण, जूनियर एनटीआर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

My family members and I developed a slight fever few days ago. It subsided by itself but we got tested nevertheless. The result has shown a mild COVID positive today. We have home quarantined as prescribed by the doctors.