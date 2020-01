डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने कविता के जरिए JNU Attack पर जताया आक्रोश, कहा- जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले

नई दिल्‍ली: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawahar Lal Nehru University) कैंपस में छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई। ये घटना रविवार शाम को हुई। हिंसा में दोनों पक्षों के 26 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। घायलों में महिला शिक्षक भी हैं। बताया जा रहा है कि नकाब पहने 40 से 50 युवकों की भीड़ कैंपस में पहुंची और हॉस्टल में घुसकर हमला किया। इस घटना के बाद बॉलीवुड सितारों का भी गुस्सा फूट उठा और उन्होंने इसके विरोध में ट्वीट किए। अब डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने कविता के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। विशाल ने कहा जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले।

हम मायूस नहीं हैं, हम हैरान नहीं

जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले



रात में सूरज लाने का वादा करके

दिन में रात उगा कर दिखला दी तुमने

पानी पानी कह के बरसाया तेज़ाब

और इक आग लगा कर दिखला दी तुमने



हम मायूस नहीं हैं हम हैरान नहीं



Who is accountable for this lawlessness? #JNUattack