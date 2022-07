Tiger Shroff संग ब्रेकअप के बाद आधी रात को लड्डू बांटने निकलीं Disha Patani? लोग पूछने लगे सवाल

हाल में खबरें आई थी कि टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और दिशा पाटनी (Disha Patani) का ब्रेकअप हो चुका है। दोनों अलग हो चुके हैं। इस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। दोनों पिछले करीब 6 साल से रिलेशनशिप में थे लेकिन अब उनकी राहें अलग हो गईं हैं। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इस साल की शुरुआत में ही अलग हो गए थे, लेकिन अब उनके अलग होने की वजह सामने आई है। इस बीच Disha Patani का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया है।

disha patani distributes laddoo in media fans link it to tiger shroff breakup