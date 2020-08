रेप और मर्डर की खबरों के बाद Disha Salian के पिता बोले- मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें मुंबई पुलिस ने दिखाए हैं सबूत

नई दिल्ली | दिशा सालियान केस (Disha Salian case) को पिछले कुछ वक्त से लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput case) से जोड़कर देखा जा रहा था। जिसका आधार सोशल मीडिया और कुछ बड़े नेताओ का दावा बन (Claims on Disha Salian death) रहा था। दिशा की मौत की वजह को लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि दिशा, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रह चुकी थीं। अब उनकी फैमली सामने आई है और सभी खबरों को अफवाह (Disha Salian family says all rumour) बताया है। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया है कि उनकी बेटी को बदनाम ना किया (Disha father says stop spoiling my daughters image) जाए। उन्होंने पहली बार रेप और प्रेग्नेंसी की खबरों पर भी चुप्पी तोड़ी।

दिशा सालियान के पिता ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि जैसे मीडिया को बोलने का अधिकार है वैसे ही हमे भी अपनी प्राइवेसी का राइट (Disha family says we have right of privacy) है। हमारी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करें। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। पुलिस ने मुझे सब बताया है। उन्होंने हमें दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस से जुड़े सारे तथ्य (Disha Salian father says police showed us case evidences) दिखाए हैं। ना मेरी प्रेग्नेंट थी ना ही उसके साथ रेप हुआ। वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं (My daughter was never pregnant or raped) हुई। उसके ऑर्गन्स साफ थे। वहीं दिशा की मां ने कहा हमें मुंबई पुलिस पर पूरा (Disha mother says we have believe on Mumbai police) भरोसा है। मुझे लगता है वो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं।

दिशा के पिता ने मुंबई के एसीपी को लैटर लिखकर रिक्वेस्ट की थी कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो उनकी बेटी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये खबरें फैला रहे हैं कि दिशा ने ऐसी पार्टी अटेंड की (Disha never attend any party which involved politician) थी जिसमें नेता और कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल थे। जबकि ये सब झूठ है।

वहीं हाल ही में दिशा का एक वीडियो भी सामने आया है जो उनकी मौत से कुछ देर पहले का ही बताया (Disha Salian last video) जा रहा है। इस वीडियो में दिशा काफी खुश नजर आ रही हैं और अपने करीबी दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हैं।

बता दें कि मुंबई पुलिस के मुताबिक, दिशा सालियान ने 8 जून को मुंबई के मलाड में अपने फ्लैट के 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। जबकि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा वाले घर में 14 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।