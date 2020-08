Disha Salian केस में बड़ा खुलासा: मौत के कुछ देर पहले का Video आया सामने, पार्टी में सिर्फ मंगेतर और क्लोज फ्रेंड

नई दिल्ली | दिशा सालियान की सुसाइड (Disha Salian suicide) और सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput death) को कुछ दिनों से जोड़कर देखा जा रहा था। जबकि मुबंई पुलिस द्वारा ये बताया गया था कि दिशा सालियान ने 8 जून की रात को मलाड के अपने 14वीं मंजिल के फ्लैट से कूदकर खुदकुशी (Disha Salian jump from 14th floor) कर ली थी। हालांकि सुशांत केस से इसे ये कहकर जोड़ा जाने लगा कि दिशा किसी बड़ी पार्टी में गई थी जहां उनके साथ गलत किया गया और फिर उन्हें 14वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया गया। जिसका पता सुशांत को लग गया था। लेकिन इन सभी दावों पर फिलहाल अब विराम लगता नजर आ रहा है। दिशा का 8 जून की रात का एक वीडियो (Disha Salian party video) सामने आया है जिसमें वो अपने मंगेतर और कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ पार्टी (Disha with fiancé and close friends) करती नजर आ रही हैं।

दिशा सालियान का जो वीडियो सामने आया है वो एक उनके फ्रेंड्स व्हाहटअप ग्रुप से सामने (Disha Salian video shared in friends whatsapp group) आया है। जी न्यूज ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट किया है उसमें दिशा के साथ उनके मंगेतर रोहन रॉय और कुछ क्लोज दोस्त नजर आ रहे हैं। बाकी वीडियो में कोई अन्य नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो लगभग 12 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। जिसके 1 घंटे के बाद दिशा ने आत्महत्या कर ली थी। वीडियो में दिशा काफी खुश (Disha Salian looks happy in video) दिख रही हैं।

#DishaSalian's last party video shows her in the company of close friends pic.twitter.com/9TvNn9gYHI — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) August 8, 2020

वहीं मुंबई पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि दिशा के एक दोस्त ने बताया कि पार्टी के दौरान काफी इमोशनल भी (Disha Salian got emotional in party) हो गई थी। ड्रिंक के बाद दिशा अक्सर भावुक हो जाती थी। उन्होंने उस दौरान अपनी दोस्त अंकिता जो यूके में रहती हैं उनसे भी बात की थी। दिशा अपने करियर और मंगेतर रोहन को लेकर परेशान (Disha was upset from career and fiancé fight) हो गई थी। वो इस बारे में बात कर रही थी। दिशा इस बात के वक्त रो भी रही थीं। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और फिर हमे लगा कि वो कुछ चीजें फेंक रही है। हमने उसे कॉल किया लेकिन फोन पिक नहीं हुआ फिर दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो देखा दिशा रुम में नहीं थी। वो कूद चुकी थी।

दिशा की मौत से कुछ देर पहले का ये वीडियो काफी कुछ साफ कर रहा है। वहीं बीजेपी एमपी नारायण राणे (BJP MP Narayan Rane) ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि दिशा का रेप करके उनको मार (Narayan said Disha was raped and murder) दिया गया। उन्होंने इसमें नेता का बेटे और कुछ बॉलीवुड सेलेब्स का भी नाम लिया था। यहां तक कि नारायण राणे ने दिशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर भी कहा था कि उसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स में जख्म पाए गए थे। वक्त आने पर वो इसे उजागर करेंगे।