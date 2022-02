दिव्या भारती ने पढ़ाई से बचने के लिए की थी फिल्मों में एंट्री, अभिनेत्री की मां ने किया खुलासा

हिंदी फिल्म जगत की अभिनेत्री दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली थी। लेकिन आपको बता दे कि दिव्या भारती को फिल्मों में काम करने का शोक नहीं था बल्कि वह पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए फिल्मों में काम करने लगी थीं।

हिंदी फिल्म की अभिनेत्री दिव्या भारती ने अपना खूबसूरती और शानदार एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। दिव्या भारती भले आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं। अभिनेत्री का बिल्डिंग से गिरकर 1993 में मौत हो गई थी।उनकी मौत के बाद इंडस्टी में मातम छा गया था। दिव्या के एक्टिंग के और खूबसूरती के तमाम लोग दिवाने थे।

divya bharti started working in films to get rid of studies