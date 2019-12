जस्टिस काटजू ने जश्न-ए-रेख्ता को बताया बेगमों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट, दिव्या दत्ता ने दिया करारा जवाब

नई दिल्‍ली। दिव्या दत्ता को बॉलीवुड में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। दिव्या भले ही बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस नहीं है मगर उनके सामने वे बराबर का दंभ रखती हैं। इसके अलावा दिव्या (Divya Dutta) सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हाल ही में उनका किया एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है।

Is @JashneRekhta a cultural event or a display of dames at a beauty contest ?

दरअसल, दिव्या दत्ता ने अपने ट्वीट में पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू (Justice Markandey Katju) के बयान का जवाब दिया है। हाल ही में हुए जश्न-ए-रेख्ता के एक वीडियो पर जस्टिस काटजू कमेंट करते हुए लिखा था कि "जश्न-ए-रेख्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम है या बेगमों को डिस्प्ले करने वाला एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट? काटजू के इस बयान के जवाब में दिव्या दत्ता ने ट्वीट किया है।दिव्या दत्ता (Divya Dutta) ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘बिना सबूतों और गवाहों के आपका यह फैसला काफी निराशाजनक है. आशा है कि यह केवल ट्विटर तक ही सीमित रहेगा।’ दिव्या का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Quite disappointing u passing judgement without a witness o evidence!! Hope this is restricted to only twitter😂 https://t.co/tGJQb036mo