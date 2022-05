दिव्या खोसला ने पहनी ऐसी ड्रेस कि उप्स मोमेंट का हुईं शिकार, हाथ से बचानी पड़ी इज्जत

टी-सीरीज' कंपनी की मालकिन से बॉलीवुड एक्ट्रेस के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या खोसला अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। वो आए दिन किसी-न-किसी म्यूजिक वीडियो में दिखाई दे रही हैं। हाल ही में उनका एक और वीडियो सॉन्ग 'डिजाइनर' रिलीज हुआ है, जिसके प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस जगह-जगह जा रही हैं।

प्रमोशन के दौरान अपनी ड्रेस के चलते वो उप्स मोमेंट की शिकार हो गईं। हाल ही में दिव्या खोसला का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिव्या ऐसी ड्रेस पहने दिख रही हैं कि तस्वीर लेते समय उन्हें अपना हाथ बार-बार सामने रखना पड़ रहा है। ऐसा एक्ट्रेस इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनकी ड्रेस आग से कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग थी। उन्होंने गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस के साइड में एक स्लिट भी थी, जो एक्ट्रेस को बोल्ड लुक दे रही थी।

divya khosla was uncomfortable while taking selfie with fans