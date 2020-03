अमिताभ बच्चन ने कहा था मक्खी से फैलता है कोरोना वायरस, अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया इसका सच

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) का भय इस पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। अब तक ये वायरस कई लोगों की जान ले चुका है। ऐसे में कई अफवाहें भी आती रहती हैं। हाल ही में ये अफवाह उड़ी थी कि मक्खी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है। अब इसका जवाब खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि मक्खी से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैलता है।

